На улице Индустриальная в Сургуте пропал баран. Объявление о потери животного размещено в социальных сетях.

«Потерялся Баран в районе Индустриального 17 если кто-то видел пожалуйста напишите в личку», - гласит пост (орфография и пунктуация автора сохранена – прим.ред.).

В комментариях почти никто не отнесся к потере серьезно. Одни предложили поискать барана на дороге, где «их много», другие связали пропажу с праздником Курбан-байрам.



Скрин: instagram.com/surgut_vopros

Отметим, что в этом году Курбан-байрам в Югре отмечали без привычного размаха. Из-за ковид-ограничений были отменены проведения религиозных обрядов, жертвоприношений, праздничной молитвы на территории религиозных культовых объектов и прилегающих территорий, в общественных местах. 20 июля, в день великого праздника, у Сургутской мечети было тихо. А сегодня, 23 июля, горожане сообщают о большом скоплении людей на проспекте Набережном.