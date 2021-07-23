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​Сергей Солод ушел в отпуск, а его «уволили»

Главному архитектору Сургута прочат скорую отставку

​Сергей Солод ушел в отпуск, а его «уволили»
Фото invest.admsurgut.ru

На фоне формирования новой команды администрации Сургута появились слухи о скорой отставке директора департамента архитектуры и градостроительства, главного архитектора города Сергея Солода. Однако, по официальным данным, он находится в отпуске.

«Администрация Сургута теряет ещё одного чиновника. Сорока на хвосте донесла, что увольняется директор департамента архитектуры и градостроительства Сергей Солод. Сегодня у него последний рабочий день. Говорят, не сработался с новой командой», - сообщает тг-канал «Сургутский городовой».

Официальной информации о возможной отставке последнего чиновника из команды Шувалова нет. Получить комментарий в пресс-службе администрации не удалось. В приемной департамента сообщили, что Сергей Солод находится в отпуске.

«Сергей Викторович в отпуске и даже не с сегодняшнего дня. Информации об его увольнении нет, и откуда появились такие слухи – мы не знаем», - сказала собеседница агентства.

Отметим, что отставку Сергею Солоду прочат с января этого года.

Отметим, что за последние пять месяцев администрация города претерпела значительные изменения. Андрей Филатов продолжает формировать собственную команду. Последним стало назначение на пост начальника управления массовых коммуникаций Вероники Крылович.


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Сегодня в 17:22, просмотров: 481, комментариев: 0
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