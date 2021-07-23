Масштабная прививочная кампания Сургутнефтегаза получила новый поворот

Сургутнефтегаз активно ведет прививочную кампанию против COVID-19, направленную на снижение зараженных на своих объектах. По данным местных СМИ, на месторождения предприятия не допускаются сотрудники подрядных организаций, не поставившие прививку, а работникам компании рекомендовано пройти ревакцинацию через полгода после первой прививки.

«Наша компания занимается обслуживанием объектов нефтяников, в том числе на Талакане. В июле бригада должна была вылететь в Якутию, но персоналу сообщили, что командировка будет возможна только после того, как все сотрудники привьются. Мы сразу же пошли и дружно поставили первый компонент, теперь сидим в Сургуте в ожидании второго и полетим на Талакан только в августе. Неприятно, конечно, но понимаем, что сами просчитались. Давно было понятно, что к этому все идёт, нужно было просто раньше привиться» — рассказал источник «СургутИнформТВ».

В социальных сетях и мессенджерах также распространяют письмо за подписью заместителя генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» Сергея Сидорова: «Необходимо рекомендовать работникам, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) более 6 месяцев назад, пройти повторную вакцинацию».

В пресс-службе ПАО «Сургутнефтегаз» не стали комментировать распространяемую информацию.

Сотрудники компании на условиях анонимности подтвердили корреспонденту siapress.ru, что Сургутнефтегаз действительно серьезно относится к вакцинации против COVID-19, как и в целом к профилактике коронавируса. «Мы уже давно знаем о рекомендации ревакцинироваться», - сказал один из собеседников агентства.

Стоит отметить, что вакцинация от коронавируса на данный момент остается одной из самых действенных мер профилактики заражения. Развенчайте мифы о прививке, если вы этого еще не сделали.

Читайте также:

15 ответов на вопросы о вакцинации от доктора биологических наук Дмитрия Чудакова

