В Сургуте устанавливать фасады на теплотрассе начнут через две недели

Первый этап преображения тепломагистрали на проспекте Пролетарском в Сургуте завершится в августе. На данный момент ведутся земляные работы и закрутка свай – на некоторых участках эта задача уже выполнена. Как рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валугшкин, фасады, по прогнозам, начнут устанавливать через две недели. Сбоев в их поставке нет.

Проект ориентировочно оценивается в 100 миллионов, которые выделила компания «СГЭС», и будет выполнять сразу две функции: защитную и эстетическую.

«Этот участок дороги очень аварийный. Объект является опасно-производственным по классификации, от него зависит подача тепла в многие микрорайоны Сургута, поэтому повреждения могут повлиять на работу теплотрассы», – подчеркнул заместитель главного инженера «СГЭС» Александр Мурченков.

Горожане очень сильно переживали насчет того, что из-за обновления исчезнут пешеходные переходы и повысятся цены на тепло. Общественники уверили, что стоимость ресурса останется неизменной, а проходов меньше не станет.

«Многие говорят, что лучше бы эти трубы закопали в землю. Но в таком случае общая цена за работы значительно вырастет до нескольких миллиардов, что легло бы на плечи потребителей. А этот проект более практичен. Кроме того, в Сургуте таким образом появится новый арт-объект», – прокомментировал представитель ОНФ Рустем Юсупов.