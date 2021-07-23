Сургутские врачи будут прогнозировать течение болезней сердца с помощью сканера

В Сургуте кардиодиспансер пополнился сканером для исследования сердечно-сосудистой системы. Благодаря аппарату врачи смогут диагностировать патологии на ранних стадиях и сформировать прогноз течения заболевания. Отмечается, что сканер такого класса – первый в регионе.

«С помощью уникальных возможностей нового аппарата мы можем получить подробное 3D-изображение сердца, оценить объем камер, провести оценку деформации миокарда, что очень важно при обследовании пациентов с фибрилляцией предсердий, с хронической сердечной недостаточностью, онкологией (для определения ранней кардиотоксичности). Передовые технологии, реализованные в сканере Epiq CVx, позволяют дать прогноз заболеванию, выбрать тактику лечения, включая показания к оперативному вмешательству», – рассказала Айгуль Мухаметгареева, заведующая отделением функциональной и ультразвуковой диагностики стационара.

Аппарат обошелся в 26 миллионов рублей, куплен в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».