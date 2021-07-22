В Сургуте будут судить предпринимателя за попытку дать взятку в 15 тысяч рублей

Сургутский предприниматель не хотел, чтобы сносили его продуктовый ларек на улице Крылова, который признали незаконно установленным. Горожанин не придумал ничего лучше, как предложить взятку судебному приставу за отсрочку. Сотрудник ОСП не стал брать предложенные 15 тысяч и сообщил об инциденте в службу собственной безопасности УФССП.

«Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре по материалам РУ ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – сообщили в ведомстве.