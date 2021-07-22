Мэрия Сургута считает, что частные отловы справляются с проблемой бездомных собак

Муниципальный приют для содержания бездомных животных в Сургуте строить не будут. Об этом сообщила начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства Татьяна Лепихина. По ее информации, частные городские организации справляются с поставленной задачей.

«На данный момент отловом безнадзорных собак занимается ИП Давлетов. Подрядчик работает не первый год, организация проходит проверки без замечаний. Когда животное попадает туда, его осматривается ветеринар, проводится вакцинация и стерилизация, ставят соответствующую бирку. Агрессивные собаки остаются под наблюдением ветеринаров», – рассказала Лепихина.

На содержание четвероногих в отлове и их обследование организации выделили 28 миллионов, но пока не все средства освоены. Если образуется остаток, он будет включен в следующее финансирование.

В прошлом году через отлов прошло порядка 1100 животных, за полгода 2021 – 422. Всего популяция собак на территории города составляет 2000 особей. По мнению администрации Сургута, прирост связан с увеличением селитебных зон в новых микрорайонах.

Отметим, что при столкновении с агрессивной бездомной собакой местные жители могут позвонить в ЕДДС по номеру 112 – заявку передадут в отлов, который совершает не только плановые выезды, или в полицию.