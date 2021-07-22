Над Сургутом закроют воздушное пространство из-за прилета президента европейской страны

Вечером в четверг, 22 июля, воздушное пространство над Сургутом будет закрыто на 20 минут – около 21.40 в городе приземлится первый борт одного из европейских государств.

«Самолет приземлится для дозаправки и отправится далее по маршруту. На работу аэропорта это никак не повлияет», - рассказал источник siapress.ru, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, в Сургуте проездом будет президент Швейцарии Ги Пармелен. Вероятно, он летит в Токио, где 23 июля примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр. Ранее сообщалось, что на открытии Олимпиады прибудут лидеры 15 государств.