Андрей Филатов показал, как будет выглядеть теплотрасса на Пролетарском

На проспекте Пролетарском в Сургуте начались работы по благоустройству теплотрассы – инженерные сети планируют закрыть световым коробом и очистить от лишних рекламных конструкций. Как будет выглядеть эта двухкилометровая «достопримечательность», на личной странице в инстаграме показал глава города Андрей Филатов.

«Работы на участке от Геологической до Университетской уже начаты. Здесь теплотрассу освобождают от многочисленных рекламных баннеров, их, кстати, по итогу останется только четыре. Далее устанавливают сваи для крепления ограждения по периметру трубы. По согласованному графику работ ожидается, что полностью конструкции установят до конца августа, затем намечен монтаж освещения», - рассказал градоначальник.

Работы пройдут в два этапа: в этом году по участку трубы от Геологической до Университетской, в следующем – от Университетской до Маяковского.

«Сама конструкция – это специально спроектированные секции ограждения и стойки. Секции будут состоять из ламелей и несущих частей. В целом похоже на короб, в который спрятана труба. При этом в проекте предусмотрена и современная система освещения, что поможет безопасности дорожного движения и, надеюсь, порадует глаз сургутян в зимние месяцы», - описал внешний вид конструкции Андрей Филатов.

О планах облагородить теплотрассу на Пролетарском сообщалось в 2019 году. В этом году глава Сургута Андрей Филатов договорился с генеральным директором Сургутских городских электрических сетей Виталием Паком о реализации проекта.