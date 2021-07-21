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​Аварийный вопрос уперся в цену «квадрата»

Расселение аварийного жилья в Сургуте тормозит соцнайм

​Аварийный вопрос уперся в цену «квадрата»
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

В Сургуте продолжается расселение аварийного жилья. Работа, как известно, ведется по двум направлениям муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года». В данный момент о комфортных квартирах мечтают члены 591 семьи. 402 из них живут в собственном аварийном жилье, а 182 – в муниципальном по договору социального найма. И, если с первыми работа идет довольно неплохо, то вторые – портят статистику.

Денег достаточно

Сургут в этом году получил рекордную сумму на расселение аварийного жилья. Вот цифры предоставленные пресс-службой администрации города:

Подпрограмма «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»

- В 2021 году предусмотрено финансирование в размере 2 367 989 213 рублей:

- По состоянию на 20 июля заключено 127 соглашений о выплате компенсаций с собственниками квартир в аварийных домах на общую сумму 521 500 000 рублей;

- С начала текущего года по подпрограмме: переселена 151 семья; расселена площадь аварийного жилищного фонда в размере 5 028,4 кв. м;

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства»

В 2021 году предусмотрено финансирование в размере 188 502 104 рублей:

- предоставление выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений – 13 978 300 рублей.

- приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях на условиях социального найма – 174 523 804 рублей.

- По состоянию на 20 июля выплачено 13 576 137 рублей четырем собственникам;

- С начала текущего года по подпрограмме: переселено 52 семьи; расселена площадь аварийного жилищного фонда в размере 1 370,8 кв. м.

В 2021 году произведен снесли 22 дома: 14 – за счет средств местного бюджета, восемь – за счет средств собственников. До конца года планируется снос десяти расселенных аварийных дома.

Но не всем…

Сургутские власти приняли принципиально решение выплачивать компенсации собственникам аварийного жилья, а не предоставлять им квартиры. Люди, судя по всему, происходящему рады.

«Цена «квадрата» оценена в 90-100 тысяч рублей. Люди соглашаются охотно. Ранее никогда такой стоимости квадратного метра аварийного жилья не было. И ни в одном другом муниципалитете округа нет», - объяснил начальник отела организации управления и ликвидации ветхого жилья департамента городского хозяйства Виталий Галиев.

По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой, городские чиновники должны освоить средства, предусмотренные для выплаты компенсаций собственникам аварийного жилья, до конца ноября. На данный момент специалисты составили график и выполняют его с опережением плана. «Всего нам надо расселить 402 собственника, мы будем охватывать максимальное количество», - заверил Галиев.

Но с теми, кто проживает на условиях социального найма, возникла проблема. Все аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок от застройщиков. Муниципалитет и застройщики не могут сойтись в цене квадратного метра – компании не готовы продавать по цене, предлагаемой городом.

О проблеме известно давно. Ее обсуждали губернатор Наталья Комарова и глава Сургута Андрей Филатов еще в начале марта. Тогда глава региона подчеркнула, что повышать цену в угоду застройщикам неправильно и предложила искать другие варианты. Этим городские власти и заняты последние месяцы. На данный момент принято решение заселять «аварийщиков» в помещения, которые обязаны застройщики обязаны передать муниципалитету. Речь идет о пяти тысячах квадратных метрах. Однако, когда жилые помещения поступят в распоряжении муниципалитета, неизвестно. Ориентировочно – в 2023 году.

А что в округе?

Сегодня Наталья Комарова провела заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов. Один из показателей, рассмотренных на мероприятии – «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Проект по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, реализуется в 11 муниципалитетах из 22. «Лучшие показатели у Мегиона, выполнение плана составляет более 50 процентов, далее идут Нягань и Кондинский район», - сообщила Наталья Комарова.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 224, комментариев: 0
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