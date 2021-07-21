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​Лебедь, рак и площадка для воркаута: каким будет новый парк в Сургуте

В августе в сургутском микрорайоне №40 планируют открыть «Крылов-парк»

​Лебедь, рак и площадка для воркаута: каким будет новый парк в Сургуте
Фото: Среда комфорта

Новый парк повявится в Сургуте уже в августе этого года: «Крылов-парк» готовят к открытию. Как рассказали в администрации города, пространство подготовлено компанией «Среда комфорта», стоимость проекта — 63 миллиона рублей.

В полном соответствии с названием, тематика парка — басни Крылова. Концепцию выбрали сами жители района. Среди деревьев — знаменитая Ворона с сыром, Мартышка со своими Очками и белоснежный Лебедь.

Парк оснащён скамейками и тротуарными дорожками — для удобства их проложили по тем тропинкам, которые уже вытоптали горожане. Сквер освещён и обеспечен сетью видеонаблюдения. В парке будут и спортивные площадки с детским городком.

Важная часть работ — создание ливневой канализации и системы водоотведения. «Это было большой проблемой для данного места. Оно низко расположено относительно прилегающих жилых кварталов, и здесь скапливалось очень много воды», — отметил генеральный директор ООО «Среда комфорта» Андрей Матыцин.

Сейчас проект закончен на 80 процентов. Основные работы проведены, осталось завершить детскую площадку.

Директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок считает, что проект буден сдан вовремя — в августе этого года: «Рисков особых мы никаких не видим, подрядчик очень надёжный, все работы выполняет в срок».

Председатель ТОС «Аура», житель микрорайона № 38 Михаил Завалишин уже прогулялся по новому парку, по его мнению, были учтены почти все задумки горожан. Однако вопрос парковой инфраструктуры закрыт окончательно: «Действительно, сейчас есть проблема нехватки парков и скверов, особенном в западном микрорайоне. На данный момент это единственный сквер, который есть в этой части города».


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Сегодня в 14:48, просмотров: 377, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 15:24
К концу избирательной компании много чего откроется. Везде будет присутствовать , зам... Любой мало-мальски инфоповод будет использовать ради пиара, рекламы, продвижения или просто напомнить, есть такой..

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