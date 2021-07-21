В Сургуте сгорел деревянный расселенный дом

В Сургуте ночью 21 июля сгорел двухэтажный деревянный дом. По сообщениям источника siapress.ru, инцидент произошел в районе ПСО-34.

В пресс-центре пожарной службы города корреспонденту информационного агентства подтвердили информацию о возгорании и также рассказали, что здание было расселено.

Напомним, что в последнее время на территории Югры часто фиксируются пожары в деревянных домах. Так, в Нижневартовске администрация обратилась в правоохранительные органы с просьбой расследовать множественные возгорания нежилых зданий в квартале «Б».