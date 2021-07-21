Обсерватор на сургутской базе отдыха «Олимпия» вновь открыт

Обсерватор на базе отдыха «Олимпия» в Сургуте вновь открыт и принимает коронавирусных больных на долечивание: об этом заявил глава города Андрей Филатов.

«С 7 июля осуществляется перевод пациентов из инфекционного стационара больницы на долечивание в изолятор, — отметил он. — В настоящее время в изоляторе находятся 30 человек».

Напомним, что обсерватор закрыли пять месяцев назад в связи с низким числом ежедневно заболевающих COVID-19 — по словам Андрея Филатова, необходимость в нем появилась две недели назад.

Сургут лидирует по количеству новых случаев заболевания, выявляемых ежедневно. Так, например, за понедельник в Югре обнаружено 178 новых заболевших, в том числе 61 сургутянин.