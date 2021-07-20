В сургутском паблике пожаловались на мошенников, оставляющих замки на колесах машин

В крупном сургутском сообществе «К-Информ» во «ВКонтакте» во вторник, 20 июля, опубликован пост с жалобой якобы горожанки на хулиганов, которые нацепили на колесо ее автомобиля замок и оставили записку с предложением открыть его за 250 рублей.

«Всем привет. Это вообще какими нужно быть дебилами? Повесили замок на колесо не только у меня во дворе. Друзья, кто поможет снять эту хрень? Еще колпачки скрутили», - рассказала подписчица паблика Наталья Байкова и опубликовала фото колеса, на котором прикреплена записка: «Извините очень нужны деньги. Переведите на номер 250 рублей. Отправьте СМС с номером машины. В ответном СМС скажу где ключ» (орфография и пунктуация хулигана и его жертвы сохранены – прим.ред.).

Подписчики паблика отметили, что замок несложно снять самостоятельно, а сам он стоит дороже 250 рублей.

Интересно, что это же самое сообщение от Натальи Байковой опубликовано в сообществах других российских городов. Действительно ли Наталья стала жертвой «замочных» мошенников в Сургуте, выяснить не удалось. Профиль женщины закрыт, на сообщения она не отвечает.

В пресс-службе полиции Сургута корреспонденту siapress.ru рассказали, что сообщений о подобных инцидентах в дежурную часть города не поступало. Однако специалисты не рекомендуют пробовать звонить на номер, указанный в записке.

Интересно, что пару лет назад в крупных городах было распространено такое мошенничество: на колеса вешали замки и оставляли записки с требованием перевести денег на указанный номер. Уже тогда эксперты рекомендовали самостоятельно снимать замки и ни в коем случае не переводить деньги.