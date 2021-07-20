«Такие дела»: Наркотрафик и число наркоманов в Сургуте растет

Сургут стал одним из антилидеров по уровню наркопотребления в России: информация об этом опубликована на портале «Такие дела».

Всего за 2020 год, по данным Росстата, количество смертей от наркотиков в России увеличилось на 60 процентов — Сургут, по данным исследователей, является одним из перевалочных пунктов наркотрафика в ХМАО. По данным Бюро судебно-медицинской экспертизы, за 2021 год в городе зафиксировано 24 смертельных случая от отравления наркотическими средствами — общеокружной показатель острого отравления наркотиками превышен в 1,4 раза. Среди причин на первых местах — употребление опиума и героина.

По показателю «удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных» Сургут получил максимальные пять баллов. Основной способ продажи — интернет-магазины, в которых сбыт происходит бесконтактно. Для организации тайников-закладок наркоторговцы в основном используют пригород Сургута.