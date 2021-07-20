В Сургуте иномарка въехала в дом

На улице Маяковского в Сургуте легковой автомобиль врезался в дом. О дорожно-транспортном происшествии сообщается в местных пабликах.

В группе «К-Информ» во «ВКонтакте» опубликовано видео с места происшествия. Судя по всему, авария произошла на парковке перед зданием. О пострадавших не сообщается.

В дежурную часть информации о происшествии не поступало.

В июле в Югре произошло уже два подобных ДТП. 8 июля женщина врезалась в витрину кофейни, а 13 июля пьяный вартовчанин на «Ниве» протаранил жилой дом.