Сургутянин привез в город крупную партию наркотиков на продажу

В Сургуте задержали 27-летнего местного жителя, в машине которого полицейские обнаружили 630 граммов синтетических наркотиков. Пакет с «синтетикой» мужчина привез в город из Тюменской области и планировал продать.

«Фигурант пояснил, что данное наркотическое вещество он приобрел в интернет-магазине. Запрещенный препарат привез на личном транспорте из Тюменской области. Согласно результатам проведенной экспертизы, изъятое является наркотиком синтетического происхождения общим весом более 630 граммов. Житель Сургута намеревался распространять данное наркотическое средство через тайники-закладки в лесном массиве», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Задержанный ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался. Ему грозит наказание по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Сейчас он задержан.