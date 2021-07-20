В Сургутской ОКБ прошли реабилитацию 400 ковид-пациентов

В отделении реабилитации Сургутской окружной клинической больницы прошли курс восстановительного лечения более 400 человек, которые перенесли коронавирусную инфекцию тяжело.

«Отделение реабилитации рассчитано на 20 коек. Во время подъема заболеваемости сотрудники отделения работают без права на передышку. Сегодня здесь поправляют своё здоровье 14 человек», - рассказали в пресс-службе медучреждения.

Пациентам проводят ингаляционную терапию, массаж, светолечение, магнитолазерную терапию, лечебную физкультуру, лекарственную терапию и респираторную гимнастику.

«Пациенты отделения реабилитации получают курс восстановительной терапии в комплексе, согласно временным методическим рекомендациям реабилитации коронавирусной инфекции. Период пребывания в отделении зависит от показаний и состояния здоровья каждого пациента», - добавили в больнице.

Отметим, что в Сургуте растет заболеваемость коронавирусом. Для больных ковидом в СОКБ развернуто 620 коек.