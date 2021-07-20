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Югорчанин, оштрафованный за нарушение ПДД 11 раз, сбил подростка

В Сургутском районе на пешеходном переходе сбили подростка

Югорчанин, оштрафованный за нарушение ПДД 11 раз, сбил подростка
фото: пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району

Накануне, 19 июля, в Лянторе (Сургутский район) на пешеходном переходе сбили подростка. Инцидент произошел на улице Магистральная. 13-елтняя девочка получила травмы.

По сообщениям местного отделения ОМВД, виновником ДТП стал водитель «Лады». Известно, что югорчанин был трезв, но его за год вождения привлекали 11 раз к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

«В настоящее время в отношении водителя составлен административный материал по ст.12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения». Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей», – прокомментировали в силовой структуре.


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Сегодня в 10:10, просмотров: 524, комментариев: 0
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