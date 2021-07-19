В Сургуте ремонт улицы Быстринской пройдет в два этапа

Ремонт улицы Быстринской в Сургуте раздели на два этапа, последний начнется и завершится в 2022 году. Работникам предстоит не только отреставрировать дорожное полотно, а также заменить бордюры, покрытие на тротуарах и парковках, освещение на энергосберегающее, дорожные знаки.

«Работы проводятся в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели выделено 222 миллиона, большую часть из которых выделено из окружного бюджета», – рассказал начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства администрации города Алексей Кононенко.

Протяженность участка составляет 1,5 километра. На данный момент ведется демонтаж тротуара. Несмотря на большой объем работ, начальник строительного участка Виктор Калошин считает, что большую часть будет выполнена в текущем году.

«У компании хватает мощностей, чтобы на будущее оставить только установку светофорных объектов. Все процедуры проходят согласно календарному графику, риска срыва нет», – добавил Калошин.