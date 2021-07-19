Мобильные пункты вакцинации работают в сургутских ТРЦ

Сходить в магазин и уколоться: от коронавируса привиться можно в торгово-развлекательных центрах Сургута, напоминает администрация города. Мобильные пункты вакцинации работают в шести из них — в «Ауре», «Сургут Сити Молле», «Сити-Центре», «Союзе», «Росиче» и «Взлетном». График работы представлен на медиаресурсах сургутских властей.

«Чтобы поставить вакцину, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС», — напоминают в администрации.

Темпы прироста новых больных в Югре увеличиваются с каждым днем: ранее сегодня siapress.ru сообщал, что за воскресенье в округе выявили 182 новых случая заражения, Сургут как крупнейший муниципалитет региона находится на первом месте — здесь диагноз COVID-19 поставили 53 пациентам.