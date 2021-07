Сургутские музыканты дадут концерт в поддержку избитого горожанина Влада Женжеры

Фестиваль в поддержку уличных музыкантов пройдет в сургутском ДК «Невесомость» в эту субботу, 24 июля. Повод — невеселый: одного из самых известных уличных гитаристов Сургута Владислава Женжеру накануне избили три пьяных хулигана — об этом siapress.ru сообщал 14 июля. Полиция ищет бузотеров — по неофициальным данным, их уже нашли.

Музыканты Сургута же решили объединиться и дать концерт. «Основная цель фестиваля — показать, что творческое сообщество Сургута не собирается терпеть насилие в свой адрес и готово сплотиться за любого из своих сторонников», — говорят организаторы.

Присоединиться к акции поддержки может любой желающий: вход на фестиваль будет свободный, с соблюдением всех мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса. На сцену в этот вечер выйдут Murzin, Роза Карим, Евгений Федулов, Игорь Капустин, а также коллективы Born In The Streets, Shadows On The Run и другие. Начало в семь вечера.