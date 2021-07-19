16+
Логотип Сиапресс
USD  74,1656   EUR  87,5673  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Первая десятка. Кандидаты в депутаты думы Сургута понесли документы в ТИК

В избирательную комиссию поступили документы от первых 10 кандидатов в сургутские депутаты

​Первая десятка. Кандидаты в депутаты думы Сургута понесли документы в ТИК
Фото: siapress.ru

Первая десятка кандидатов в депутаты думы Сургута есть: в городскую территориальную избирательную комиссию поступили документы от представителей «Единой России». ТИК приводит их список:

Александр Олейников, начальник отдела водоснабжения и водоотведения ПАО «Сургутнефтегаз»;

Михаил Бехтин, начальник второго отдела ПАО «Сургутнефтегаз»;

Айдар Явишев, председатель Первичной профсоюзной организации УТТ № 5 ПАО «Сургутнефтегаз»;

Давыд Глуховский, начальник Службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Сургут»;

Антон Собарь, заместитель председателя Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Сургутпрофсоюз», депутат Думы города Когалыма;

Сергей Хрипков, директор спортивной школы «Аверс», депутат Думы города Сургута;

Владимир Клишин, начальник Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут», депутат Думы города Сургута;

Владислав Брылеев, заведующий молодежным центром «Формат» МАУ «Наше время»;

Дмитрий Нечепуренко, заместитель генерального директор МИП «Центр развития талантов ребенка», депутат Думы города Сургута;

Эмилия Трапезникова, руководитель Сургутского филиала Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей.

Напомним, что прием бумаг от кандидатов стартовал накануне и продлится до 4 августа. А выборы пройдут с 17 по 19 сентября: к слову, сургутянам на них придется определяться не только с городскими, но и окружными, областными и даже федеральными депутатами — как будет проходить голосование, siapress.ru рассказывал ранее со ссылкой на председателя ТИК Светлану Гаранину.


нравится (3) не нравится (1)
Сегодня в 11:06, просмотров: 446, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:23
Заметил одну странность. Как на выборы идти, конкурс огромный. Но как работать в думе, так у всех основная работа есть. Тяжело им совмещать...

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Восемь югорчан решили перепродать трубы с месторождения, но попались полиции 1535
  2. ​Британский блогер снял программу о Ханты-Мансийске и порадовал городские власти 1479
  3. ​Посмотри, какая красота // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1461
  4. ​Югорчане собрали 500 «коробок добра» для жителей Сирии 1176
  5. ​С нефти снимают ограничения 999
  6. ​Средний размер потребкредита в Югре вырос на десять процентов 908
  7. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 609
  8. ​Первая десятка. Кандидаты в депутаты думы Сургута понесли документы в ТИК 446
  9. ​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск Audi врезалась в столб, пострадал 5-летний мальчик 331
  10. ​От коронавируса привился каждый четвертый югорчанин 331
  1. ​Вартовчанин выкинул с балкона собаку и четверых щенят // ФОТО 18+ 4573
  2. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 4278
  3. ​Пьяные вартовчане терроризируют город 4113
  4. ​Галлюцинации толкнули югорчанина на жесткое убийство 3941
  5. ​Ольга Васильева прекратила голодовку и карьеру в ЛДПР 3716
  6. Нефтеюганцам рассказали, где будет работать мобильный пункт вакцинации на этой неделе 3630
  7. ​Кому готовить тазики: список районов Нижневартовска, которые останутся без горячей воды 3595
  8. Новая система горячего водоснабжения обойдется Нефтеюганску почти в миллиард 3435
  9. ​Новые назначения в администрации Сургута вселяют оптимизм относительно имущественной политики и ЖКХ 3311
  10. ​Вартовчанка госпитализирована после падения с пятого этажа 3264
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 23703
  2. ​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня 19571
  3. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 15851
  4. ​Звонок Полукеева 9975
  5. ​Плывем: как Нижневартовск справляется с сильнейшим летним ливнем // ВИДЕО 9968
  6. На трех нефтеюганских воров завели семь уголовных дел 9652
  7. ​Без масок – особо опасны 8467
  8. ​Нефтеюганский полигон для сортировки и хранения мусора откроется до конца года 8200
  9. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 8109
  10. ​Под Нефтеюганском рыбак вспомнил молодость и угнал два болотохода 8059

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика