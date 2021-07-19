В избирательную комиссию поступили документы от первых 10 кандидатов в сургутские депутаты

Первая десятка кандидатов в депутаты думы Сургута есть: в городскую территориальную избирательную комиссию поступили документы от представителей «Единой России». ТИК приводит их список:

Александр Олейников, начальник отдела водоснабжения и водоотведения ПАО «Сургутнефтегаз»;

Михаил Бехтин, начальник второго отдела ПАО «Сургутнефтегаз»;

Айдар Явишев, председатель Первичной профсоюзной организации УТТ № 5 ПАО «Сургутнефтегаз»;

Давыд Глуховский, начальник Службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Сургут»;

Антон Собарь, заместитель председателя Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Сургутпрофсоюз», депутат Думы города Когалыма;

Сергей Хрипков, директор спортивной школы «Аверс», депутат Думы города Сургута;

Владимир Клишин, начальник Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут», депутат Думы города Сургута;

Владислав Брылеев, заведующий молодежным центром «Формат» МАУ «Наше время»;

Дмитрий Нечепуренко, заместитель генерального директор МИП «Центр развития талантов ребенка», депутат Думы города Сургута;

Эмилия Трапезникова, руководитель Сургутского филиала Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей.

Напомним, что прием бумаг от кандидатов стартовал накануне и продлится до 4 августа. А выборы пройдут с 17 по 19 сентября: к слову, сургутянам на них придется определяться не только с городскими, но и окружными, областными и даже федеральными депутатами — как будет проходить голосование, siapress.ru рассказывал ранее со ссылкой на председателя ТИК Светлану Гаранину.