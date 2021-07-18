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​Летать стали чаще: аэропорт Сургута за полгода обслужил 790 тысяч пассажиров

Пассажиропоток сургутского аэропорта вырос на 40 процентов

​Летать стали чаще: аэропорт Сургута за полгода обслужил 790 тысяч пассажиров
Фото: airport-surgut.ru

За первые полгода 2021-го через воздушные ворота Сургута прошли 786 637 пассажиров. Пассажиропоток авиагавани вырос на 40,6 процента по сравнению с таким же периодом пандемийного года.

«При этом рост пассажиропотока на внутренних авиалиниях составил 50% к 2020 году и +3,4% к доковидному 2019 году. Ожидается, что при сохранении существующей тенденции роста пассажиропотока аэропорт Сургута обслужит миллионного пассажира уже в начале августа, как и в допандемийные времена», - подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

Самыми популярными маршрутами из Сургута стали Москва и Махачкала, а также Санкт-Петербург, Уфа и Новосибирск. Самыми динамично развивающимися направлениями стали Анапа, Геленджик, Краснодар и Грозный. При этом Сургут стал одним из самых популярных направлений для аэропортов Краснодара и Анапы.

«Пассажиропоток на внутренних авиалиниях в аэропорту Сургута в этом году показывает стабильный рост с марта. Маршрутная сеть сохранила более 40 направлений, что делает Сургут удобным трансфертным авиаузлом. Работая летний сезон в условиях рекордной нагрузки, аэропорт Сургута максимально удовлетворил все заявки авиакомпаний, предоставив возможность жителям региона вылетать на юг России удобными прямыми рейсами», - добавили в компании.


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Сегодня в 11:32, просмотров: 110, комментариев: 0
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