В Сургуте женщина улетела в Москву на самолете, оставив кошку с собакой в аэропорту

На кошку с собакой нужно покупать авиабилет: это стало новостью для одной из пассажирок, явившейся накануне в аэропорт Сургута с двумя переносками и одним билетом — на себя.

Тратить деньги на перелет домашних питомцев в Москву заботливая леди не стала — просто выпустила кошку и собаку на территории аэропорта и спокойно улетела в столицу нашей родины. Хотя, по словам работников аэропорта, поначалу пыталась уверить их, что передаст зверей своим знакомым. В итоге преданные своей хозяйкой животные оказались за остановочным комплексом на территории аэропорта.

Кошку приютил работник службы авиационной безопасности, а вот собака успела убежать — ее так и не нашли.