Какой вакциной привиться? Выбираем из доступных и недоступных вариантов

«У нас своих вакцин хватает», — так Кремль прокомментировал свое нежелание пускать на территорию России производителей иностранных вакцин, не учитывая, что часть граждан хотела бы привиться от коронавируса именно ими. Портал siapress.ru поинтересовался у читателей: будь у них выбор, какой препарат бы они себе поставили? 58 процентов ответили, что отечественный, а почти 29 процентов — зарубежный.

Отечественных вакцин сегодня четыре. Из них самой популярной у аудитории siapress.ru, судя по всему, пользуется «Спутник V» — ему отдают предпочтение 22 процента участников очередного опроса.

Опросы проходили на сайте siapress.ruс 8 по 15 июля этого года.