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​Своим верим: аудитория siapress.ru выбирает отечественную вакцину против «короны»

Какой вакциной привиться? Выбираем из доступных и недоступных вариантов

​Своим верим: аудитория siapress.ru выбирает отечественную вакцину против «короны»
Фото: siapress.ru

«У нас своих вакцин хватает», — так Кремль прокомментировал свое нежелание пускать на территорию России производителей иностранных вакцин, не учитывая, что часть граждан хотела бы привиться от коронавируса именно ими. Портал siapress.ru поинтересовался у читателей: будь у них выбор, какой препарат бы они себе поставили? 58 процентов ответили, что отечественный, а почти 29 процентов — зарубежный.

Отечественных вакцин сегодня четыре. Из них самой популярной у аудитории siapress.ru, судя по всему, пользуется «Спутник V» — ему отдают предпочтение 22 процента участников очередного опроса.

Опросы проходили на сайте siapress.ruс 8 по 15 июля этого года.


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Сегодня в 12:29, просмотров: 235, комментариев: 0
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