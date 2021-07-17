Движение по улице Мелик-Карамова в Сургуте будет перекрыто: начинается ремонт

Ремонт на участке сургутской улицы Мелик-Карамова от улицы Федорова до Геологической станет причиной перекрытия участка с 18 июля по 31 августа, сообщает администрация города. Работы на улице ведутся уже несколько дней, но пока не требовали перекрытия.

Теперь же автомобилистам придется искать объездные пути — в администрации передают, что весь общественный транспорт будет двигаться в этом районе по измененным схемам.

- № 1, №118 ‑ при движении от остановочного пункта «Рыбокомбинат» по ул. Мелик-Карамова, ул. Югорской, Югорский тракт, ул. Энергетиков, остановочный пункт «Старый Сургут» и далее по маршруту;

- № 4 – при движении от остановочного пункта «маг. Москва» на пр. Комсомольский, остановочный пункт «ТЦ Славянский», остановочный пункт «Геологическая», остановочный пункт «24 мкр», остановочный пункт «Парк за Саймой», остановочный пункт «Георгия Победоносца», остановочный пункт «20А мкр», остановочный пункт «Проспект Ленина», остановочный пункт «Энгельса» и далее по маршруту;

- № 5 - при движении от остановочного пункта «ТЦ Славянский» по ул. Геологической, остановочный пункт «КСК Геолог», остановочный пункт «Мелик-Карамова», ул. Югорской, Югорский тракт, ул. Энергетиков, остановочный пункт «Старый Сургут» и далее по маршруту;

- № 5А - при движении от остановочного пункта «Горвоенкомат» по ул. Энергетиков, ул. Энергетиков, Югорский тракт, ул. Югорской, остановочный пункт «Югорская» по ул. Югорской и далее по маршруту;

- № 8 – при движении от остановочного пункта «Мелик-Карамова» по ул. Мелик-Карамова, остановочный пункт «Медучилище», остановочный пункт «Поликлиника Геолог», ул. Фёдорова, остановочный пункт «Дом творчества юных» и далее по маршруту;

- № 21 – при движении от остановочного пункта «Рыбокомбинат» по ул. Мелик-Карамова, остановочный пункт «Югорская», остановочный пункт «пр. Комсомольский», остановочный пункта «маг. Москва», остановочный пункт «ТЦ Славянский», остановочный пункт «Геологическая», остановочный пункт «24 мкр», остановочный пункт «Парк за Саймой», остановочный пункт «Георгия Победоносца», остановочный пункт «20А мкр», остановочный пункт «Проспект Ленина», остановочный пункт «Дом Советов» и далее по маршруту;

- № 31, №116, №117 – при движении от остановочного пункта «маг. Москва» по пр. Комсомольский, остановочный пункт «Медучилище», остановочный пункт «Поликлиника Геолог», ул. Фёдорова, остановочный пункт «Дом творчества юных» и далее по маршруту;

- № 45 – при движении от остановочного пункта «маг. Москва» по пр. Комсомольскому, остановочный пункт «Медучилище», остановочный пункт «Поликлиника Геолог», ул. Фёдорова, остановочный пункт «Дом творчества юных» и далее по маршруту; при движении от остановочного пункта «Горвоенкомат» по ул. Энергетиков, ул. Энергетиков, Югорский тракт, ул. Югорская, остановочный пункт «Югорская» и далее по маршруту;

- № 47 – при движении от остановочного пункта «Рыбокомбинат» по ул. Мелик-Карамова, ул. Югорской, Югорский тракт, ул. Энергетиков, остановочный пункт «Гагарина» и далее по маршруту;

- № 52 – при движении от остановочного пункта «Югорская» по ул. Югорской, Югорский тракт, ул. Энергетиков, остановочный пункт «Старый Сургут» и далее по маршруту;

- № 107, №110, №111, №115 – при движении от остановочного пункта «маг. Москва» по пр. Комсомольский, остановочный пункт «ТЦ Славянский», остановочный пункт «Геологическая», остановочный пункт «24 мкр», остановочный пункт «Парк за Саймой», остановочный пункт «Георгия Победоносца», остановочный пункт «20А мкр», остановочный пункт «Проспект Ленина», остановочный пункт «Дом Советов» и далее по маршруту;

- № 114 – при движении от остановочного комплекса «Горвоенкомат» по ул. Энергетиков, ул. Энергетиков, Югорский тракт, ул. Югорской, остановочный пункт «Югорская», остановочный пункт «Мелик-Карамова», остановочный пункт «ТЦ Росич», остановочный пункт «маг. Москва»; при движении от остановочного комплекса «маг. Москва» по пр. Комсомольскому, остановочный пункт «пр. Комсомольский», ул. Югорской, Югорский тракт, ул. Энергетиков, остановочный пункт «Старый Сургут» и далее по маршруту.