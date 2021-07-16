Возведение школы в 33 микрорайоне Сургута завершено на 75 процентов

Школа в 33 микрорайоне Сургута завершена на 75 процентов. На данный момент ведутся работы по внутренней отделке, налаживанию вентиляционной сети и прокладыванию подъездных путей. До конца августа возведение планируется завершить, а осенью начнется этап лицензирования и ввода.

«Контракт на строительство школы был заключен в июле 2019 года. Кроме пандемии работе мешали аномальные морозы, из-за них мы не могли делать фасад и вводить технику. Но мы наверстали упущенное, рисков срыва нет», – рассказал заместитель генерального директора компании-подрядчика Ростислав Пилецкий.

Отмечается, что кроме классов для начального и общего образования, в учреждении оборудованы два спортзала, лаборатории, игровые комнаты, актовый, тренажерный и хореографический залы, тир.

«Школа рассчитана на 900 мест. Общая стоимость объекта – 940 миллионов, большая часть из которых уже освоены. Деньги выделены из местного и окружного бюджетов», – добавил Директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок.

Напомним, что в этом году ввели в эксплуатацию общеобразовательное учреждение в 32 микрорайоне. Вторую на 550 мест строят в 39-м микрорайоне, ее планируют ввести в феврале 2022 года.