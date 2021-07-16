Провал на улице Просвещения в Сургуте отремонтируют до конца июля

Жильцы 48 дома по улице Просвещения в Сургуте пожаловались на обвал в дворовом проезде. По их словам, проблема не устраняется уже год, а вместо этого яму «залатали» поддонами, которые мешают автолюбителям.

«Проезд, на котором стоит это препятствие, и так маленький. И неопытный водитель или же машина побольше уже не смогут вписаться в этот поворот. Ко всему этому, эти поддоны появляются очень внезапно, за поворотом, и не знающий человек может запросто в них врезаться», – написал горожанин на портале «Твой Сургут».

В местной администрации ответили, что реставрация этого участка пройдет до 30 июля.