Обращения на портал «Твой Сургут» теперь принимаются через «Госуслуги»

Обратиться на портал «Твой Сургут» с претензиями, жалобами и предложениями можно через «Госуслуги»: с сегодняшнего дня администрация города в экспериментальном порядке запустила интеграцию портала и федеральной системы. Она будет выражаться в наличии на «Твоем Сургуте» и сайте администрации кнопки «Обратная связь», которая ведет на портал «Госуслуги», говорит начальник Управления массовых коммуникаций администрации города Вероника Крылович.

На этот экспериментальный период традиционный прием обращений на «Твоем Сургуте» приостановлен: кнопка «Сообщить о проблеме» будет вести на «Госуслуги».

«Сообщению сразу же присваивается порядковый номер, информация о ходе обработки будет поступать в личный кабинет на портал госуслуг и по адресу электронной почты, указанному в профиле на портале», — объяснила Вероника Крылович.