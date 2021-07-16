Врачи ОКД установили кардиостимулятор югорчанке-долгожительнице

Врачи ОКД успешно прооперировали долгожительницу из села Сытомино (Сургутский район). 94-летняя женщина поступила в клинику в тяжелом состоянии: по информации, предоставленной пресс-службой медучреждения, ее сердце сокращалось с частотой 30 ударов в минуту.

«Атриовентрикулярная блокада – это нарушение работы проводящей системы сердца. Заболевание характеризуется замедлением или полным прекращением электрических импульсов, стимулирующих сердечную мышцу. Пожилые люди, у которых в силу возраста часто отмечаются нарушения ритма, относятся к группе пациентов высокого риска», – прокомментировал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Илья Силин.

Специалисты приняли решение поставить пациентке кардиостимулятор. Современные возможности позволяют провести операцию, которая нанесет минимальный урон организму. Благодаря ювелирной работе докторов коренная югорчанка быстро пошла на поправку и скоро отправится домой.