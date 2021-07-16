Для иногородних студентов СурГУ откроют общежитие с подземным паркингом

На улице Университетская, 35 в Сургуте в ближайшее время откроется новое общежитие. Здание оборудовано подземным паркингом, планируется открытие спортивного зала. Фотографии общежития опубликованы в официальном паблике вуза во «ВКонтакте».

«На сегодняшний день остались последние штрихи в обустройстве жилых комнат. Планируется, что в общежитии появятся спортивный, многофункциональный и конференц- залы, а также буфет. Кроме того, в здании имеется подземный паркинг. В общежитии созданы максимально комфортные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья», - рассказали в пресс-службе СурГУ.

В здании смогут разместится более иногородних студентов.

Ранее сообщалось, что для заселения в общежитие может понадобиться сдать ПЦР-тест.