В Сургуте с начала года произошло больше 300 пожаров

В Сургуте участились пожары. По информации, представленной администрацией города, с начала года зафиксировано уже более 300 случаев – на 15 процентов больше, чем в 2020. Из-за разбушевавшейся стихии погибло семь человек, четверо из которых дети. Отмечается, что чаще всего такие инциденты возникают на частных секторах.

Управление по делам ГО и ЧС напоминает об основных правилах, которые позволят избежать трагических случаев:

Соблюдать меры предосторожности при использовании бытовых электрических и газовых приборов.

Иметь на участке запас воды для тушения возгорания.

Сухую траву и мусор сжигать в специальных контейнерах и бочках.

Обустроить противопожарные разрывы путем выкоса травы и вспашки между дачными участками.

Своевременно ремонтировать печи и очищать дымоходы.

Оборудовать дачные дома огнетушителями.

Установить сигнализацию в жилых помещениях.

Если вы заметили возгорание, незамедлительно звоните по номеру 112.