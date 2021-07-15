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В Сургуте выросло число пожаров

В Сургуте с начала года произошло больше 300 пожаров

В Сургуте выросло число пожаров
фото: МЧС Югры

В Сургуте участились пожары. По информации, представленной администрацией города, с начала года зафиксировано уже более 300 случаев – на 15 процентов больше, чем в 2020. Из-за разбушевавшейся стихии погибло семь человек, четверо из которых дети. Отмечается, что чаще всего такие инциденты возникают на частных секторах.

Управление по делам ГО и ЧС напоминает об основных правилах, которые позволят избежать трагических случаев:

  • Соблюдать меры предосторожности при использовании бытовых электрических и газовых приборов.
  • Иметь на участке запас воды для тушения возгорания.
  • Сухую траву и мусор сжигать в специальных контейнерах и бочках.
  • Обустроить противопожарные разрывы путем выкоса травы и вспашки между дачными участками.
  • Своевременно ремонтировать печи и очищать дымоходы.
  • Оборудовать дачные дома огнетушителями.
  • Установить сигнализацию в жилых помещениях.

Если вы заметили возгорание, незамедлительно звоните по номеру 112.


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Сегодня в 14:44, просмотров: 363, комментариев: 0
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