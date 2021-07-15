В Сургуте с начала года произошло больше 300 пожаров

В Сургуте участились пожары. По информации, представленной администрацией города, с начала года зафиксировано уже более 300 случаев – на 15 процентов больше, чем в 2020. Из-за разбушевавшейся стихии погибло семь человек, четверо из которых дети. Отмечается, что чаще всего такие инциденты возникают на частных секторах.
Управление по делам ГО и ЧС напоминает об основных правилах, которые позволят избежать трагических случаев:
- Соблюдать меры предосторожности при использовании бытовых электрических и газовых приборов.
- Иметь на участке запас воды для тушения возгорания.
- Сухую траву и мусор сжигать в специальных контейнерах и бочках.
- Обустроить противопожарные разрывы путем выкоса травы и вспашки между дачными участками.
- Своевременно ремонтировать печи и очищать дымоходы.
- Оборудовать дачные дома огнетушителями.
- Установить сигнализацию в жилых помещениях.
Если вы заметили возгорание, незамедлительно звоните по номеру 112.