В Сургуте 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Сургуте подвели итоги основного периода проведения ЕГЭ. Как рассказала директор департамента образования Ирина Замятина, в этом году все выпускники из числа тех, кто хотел поступать в вуз, смогли успешно сдать основной экзамен по русскому языку и получить аттестаты.

«Одиннадцатиклассники были разделены на три категории: те, кто собирался поступать в университет (более 2000 человек), школьники с ОВЗ (26 человек), которые могли ограничиться сдачей одного предмета, и те, кто решил продолжить обучение в средне-специальном учреждении (более 200 человек). Последним было необходимо сдать русский и математику в рамках выпускного экзамена», – подчеркнула глава ведомства.

Наибольшей популярностью пользовались такие предметы, как профильная математика, обществознание и биология. По ним же вырос и тестовый балл. Наилучшие показатели, по сравнению с 2020 годом, были замечены среди выпускников, которые также сдавали информатику и химию.

«Более 90 баллов набрали 324 человека, 11 школьников сдали некоторые экзамены на 100 баллов. В этом году 149 юношей и девушек получат аттестат с отличием», – добавила Замятина.

Не обошлось и без происшествий. Трем молодым сургутянам аннулировали результаты ЕГЭ за нарушение правил – наблюдатели заметили у них шпаргалки. Двум из этих одиннадцатиклассников придется заново сдавать в сентябре, а одному через год, так как осенняя пересдача по предметам по выбору не предусмотрена.

«Отмечу, что 106 человек подали апелляции из-за несогласия с полученными баллами. Просьба была удовлетворена в 14 случаях, но одному выпускнику после проверки снизили результат», – прокомментировала директор департамента образования.

Напомним, что в текущем году было оборудовано девять пунктов проведения ЕГЭ с учетом противопандемийных мер. Во время сдачи присутствовали более 700 наблюдателей, девять представителей частных охранных предприятий, 102 полицейских, 43 медработника. Среди общественных наблюдателей также были студенты СурГПУ и родители школьников.