Ликвидаторы Чернобыльской аварии в Югре обращаются к замгубернатора, чтобы добиться льгот

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Чумак из Сургута смог встать на диспансерный учет и добиться получения положенных ему льгот только после обращения к заместителю губернатора Югры Вадиму Шувалову. Об этом чиновник рассказал на личной странице в социальных сетях.

«Мне поступило обращение от ликвидатора Чернобыльской аварии Сергея Чумака. Он не мог встать на диспансерный учёт в поликлинике и получить положенные льготы. Вопрос затягивался из-за несогласованных действий медперсонала. Решили проблему с поликлиникой, справедливость восстановлена. Надеюсь, подобных ситуаций не повторится. И особенно с ликвидаторами аварии на ЧАЭС — эти люди пожертвовали своим здоровьем, чтобы спасти миллионы людей, и относиться к ним следует подобающе», - написал Вадим Шувалов.

По данным окружного департамента социального развития, в регионе проживают 1 467 человек, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.