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​В Сургуте ликвидатору аварии на ЧАЭС пришлось выбивать льготы через замгубернатора

Ликвидаторы Чернобыльской аварии в Югре обращаются к замгубернатора, чтобы добиться льгот

​В Сургуте ликвидатору аварии на ЧАЭС пришлось выбивать льготы через замгубернатора
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Чумак из Сургута смог встать на диспансерный учет и добиться получения положенных ему льгот только после обращения к заместителю губернатора Югры Вадиму Шувалову. Об этом чиновник рассказал на личной странице в социальных сетях.

«Мне поступило обращение от ликвидатора Чернобыльской аварии Сергея Чумака. Он не мог встать на диспансерный учёт в поликлинике и получить положенные льготы. Вопрос затягивался из-за несогласованных действий медперсонала. Решили проблему с поликлиникой, справедливость восстановлена. Надеюсь, подобных ситуаций не повторится. И особенно с ликвидаторами аварии на ЧАЭС — эти люди пожертвовали своим здоровьем, чтобы спасти миллионы людей, и относиться к ним следует подобающе», - написал Вадим Шувалов.

По данным окружного департамента социального развития, в регионе проживают 1 467 человек, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.


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Сегодня в 12:37, просмотров: 324, комментариев: 11
Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 12:59
Ничоси!
Шувалов разрулил проблему, которая по его попустительству и создалась. Герой, я щетаю.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:42
Респект вице- Губернатору и кандидату в депутаты ГД Вадиму Шувалову. 1:0 в пользу ЕР. Однако, где у нас «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР, которые позиционируют себя как защитниками от произвола властей инвалидов, ветеранов и других социально незащищенных слоев нашего общества и ликвидаторов Аварии на ЧАЭС в том числе. НЕ ВИДНО ИХ И НЕ СЛЫШНО. Хотя нет. Вот в Нефтеюганске одна функционера от ЛДПР голодала. За себя любимую, что не допускают к «депутатской кормушке». А что в Нефтеюганске мало «сирых и убогих» за которых надо заступиться?
Mobii Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:44
Ты тупой или правда не видишь, что это пиар?
Mobii
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Сегодня в 13:45
Сиа, вам хоть платят за пиар шувалова? А то ж по собственной воле трудно пиарить этого бесполезного чиновника
Mobii Флудер
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Сегодня в 13:47
Я Только сообразил - это ж буквально шувалов создал проблему, будучи мэром - а тут «решил» её, будучи замом губера. Ай, маладца
Швондер.
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Сегодня в 14:00
Так Родина же не бросает? Бросила получается? Айяяяй
Ю.H. Mobii
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Сегодня в 14:03
И где тут пиар?
Alkonowa1ow Mobii
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Сегодня в 14:16
Какой пиар? Человеку реально помогли решить проблему. А создал проблему? По сути медучреждения подчиняются окружному Депздрав. Вот к Добровольскому и вопросы: почему льготнику приходится обивать пороги медучреждений, чтобы стать на диспансерный учёт. И наверняка, я уверен, что Депздрав создал какую бюрократичную инструкцию, по которой льготника ЧАЭС не ставили диспансерный учёт. А отправляли на общих основаниях в участком терапевту. Мол, какая разница? Но разница есть. Даже в том что на приему на участке отводят 12 минут, а у семейного врача на диспансерном учете -24 минуты и прием ведёт врач с медсестрой. И медсестра может по поручению врача вести запись к узкому специалисту и отвозить когда нужно льготнику. Тут «две, -как говорят,-большие разницы». Поэтому не все так просто в разрешении этого вопроса, как кажется на поверхности: типа «сам создал -сам разрушил». Тем более в наше ковидное время, когда на всех льготников времени физически не хватает. Вот и «футболили» чернобыльца.
Аванес Ю.H.
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Сегодня в 14:24
Вот те раз, самый что ни есть. "Только после обращения к заместителю губернатора..." Отец родной, батюшка, благодетель, только таким место в Госдуме! И на диспансерный учёт пристроил (кому он нужен этот учёт, льготы от него не зависят). А вообще, следует отметить , что у Шуви дешмановские технологи, без души работают, без размаха, то он знак открыл, то какому-то пузану помог к терапевту записаться. Вот если бы лекарство от рака открыл или договорился о внешнеполитической разрядке, вот это да, цепляет избирателя, а так, тьфу....похоже партия сэкономила, имея убедительные рычаги подсчёта голосов.
Швондер.
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Сегодня в 14:29
Как тонко алкон погружен в тему димпансеров. Поди триппер разов 10 в квд лечил))))
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:31
Извиняюсь, за ошибки в предыдущем комментарии, но надеюсь, что его смысла они не исказили.
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