В третью смену в детских лагерях отдохнут более 1000 сургутских детей

Более 1000 сургутских детей и подростков отправляются в летние лагеря в третью смену. Большей популярностью пользуются организации отдыха в деревне Русскинская (Сургутский район), Тюменской области и Башкортостане. В Краснодарский край в этом году отправилось меньше всего несовершеннолетних – по мнению городского департамента образования, на отказ родителей могли повлиять неблагоприятная эпидобстановка и наводнения.

«Сегодня состоится выезд детей в Башкирию и Тюменскую область. Предусмотрен 21 день отдыха, родители должны оплатить только билет, однако, если есть возможность, они могут выбрать любой другой способ для поездки. На данный момент в очереди за путевкой находятся более 90 детей, но вакантные места на четвертую смену еще есть», – рассказала директор ведомства Ирина Замятина.

Отмечается, что перед выездом дети и подростки должны предоставить справку об эпидокружении, их сопровождающие сдают тест на антитела, следят за соблюдением масочного режима и другими мерами предотвращения распространения COVID-19. При благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке сдавать тест после возвращения домой несовершеннолетним не нужно.