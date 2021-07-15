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​ТИК Сургута: голосования на пеньках не будет

Сургутская ТИК начала прием документов от кандидатов в думу города

​ТИК Сургута: голосования на пеньках не будет
Фото: siapress.ru

Прием документов от кандидатов в думу Сургута стартовал сегодня в территориальной избирательной комиссии города: об основных правилах процесса рассказала руководитель ТИК Светлана Гаранина. Так, для тех, кто должен для выдвижения своей кандидатуры собрать подписи избирателей (а это не только самовыдвиженцы, но и представители некоторых партий), определено количество этих подписей — 0,5 процента от зарегистрированных в избирательном округе избирателей.

Напомним, общее количество сургутян, владеющих избирательным правом, превышает 287 тысяч человек. Это число растет, и вслед за ним увеличивается количество избирательных участков — 129 против прошлогодних 127. Так же, как и при проведении общероссийского референдума прошлым летом, во всех помещениях для голосования будут приняты все необходимые меры профилактики распространения коронавируса.

При этом от главной меры, которой то голосование отличилось, все-таки решили отказаться, причем не на городском, а на федеральном уровне. Речь о «голосовании на пеньках», то есть обустройства избирательных участков на открытом воздухе — во дворах, и просто на открытых пространствах. В этот раз процесс волеизъявления будет организован двумя способами — в помещениях и на дому.

Также откажутся и от досрочного голосования: Светлана Гаранина напомнила, что на сей раз выборы будут идти не день, а целых три (с 17 по 19 сентября), поэтому стоит выделить время и прийти на избирательный участок. Свои голоса отдать за кандидатов смогут и те, кто лежит в больницах — на выездном голосовании.

Напомним, что в сентябре сургутяне будут выбирать депутатов не только в городскую, но и в окружную, областную и государственную думы.


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Сегодня в 11:14, просмотров: 310, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:25
“Депутатской лихорадке» ( сродни «золотой лихорадке») дан старт. «Депутатская страда» или депутатские «страдания» проходят в заключительную стадию: регистрацию кандидатов. Сейчас наступает «момент истины» : примут или -не примут документы. Теперь только один день - 5 лет «кормит».
- Голосование на «пеньках»? Таки осень наступит: и дождь, и снег, и слякоть . Охота членам Комиссий в палатках мерзнуть?Какие там «пеньки»? «Пеньки» - это для критиков и скептиков 3-дневного голосования. Хотя выборные власти заверяют, что «ночных манипуляций» с избирательными бюллетенями не предвидится. В ночь на субботу и на воскресенье их переложат в сейф-пакеты, которые будут хранится в отдельных шкафах под пристальным наблюдением. Сами участки возьмут под охрану работники МВД. Вот так и иначе.
- «Если для каких-то критиков, скептиков, этого будет мало, они могут сесть на пенёк, съесть пирожок, сидеть ночью и стеречь эти бюллетени. Такая возможность есть»- заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

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