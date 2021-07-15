Сургутская ТИК начала прием документов от кандидатов в думу города

Прием документов от кандидатов в думу Сургута стартовал сегодня в территориальной избирательной комиссии города: об основных правилах процесса рассказала руководитель ТИК Светлана Гаранина. Так, для тех, кто должен для выдвижения своей кандидатуры собрать подписи избирателей (а это не только самовыдвиженцы, но и представители некоторых партий), определено количество этих подписей — 0,5 процента от зарегистрированных в избирательном округе избирателей.

Напомним, общее количество сургутян, владеющих избирательным правом, превышает 287 тысяч человек. Это число растет, и вслед за ним увеличивается количество избирательных участков — 129 против прошлогодних 127. Так же, как и при проведении общероссийского референдума прошлым летом, во всех помещениях для голосования будут приняты все необходимые меры профилактики распространения коронавируса.

При этом от главной меры, которой то голосование отличилось, все-таки решили отказаться, причем не на городском, а на федеральном уровне. Речь о «голосовании на пеньках», то есть обустройства избирательных участков на открытом воздухе — во дворах, и просто на открытых пространствах. В этот раз процесс волеизъявления будет организован двумя способами — в помещениях и на дому.

Также откажутся и от досрочного голосования: Светлана Гаранина напомнила, что на сей раз выборы будут идти не день, а целых три (с 17 по 19 сентября), поэтому стоит выделить время и прийти на избирательный участок. Свои голоса отдать за кандидатов смогут и те, кто лежит в больницах — на выездном голосовании.

Напомним, что в сентябре сургутяне будут выбирать депутатов не только в городскую, но и в окружную, областную и государственную думы.