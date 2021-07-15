В 18 дворах Сургута к октябрю обновят освещение

В Сургуте продолжается кампания по ремонту дворов. В рамках работ на 18 дворовых территориях до 1 октября обновят освещение. Об этом рассказал на личной странице в инстаграме глава города Андрей Филатов.

«Ремонт дворов – это не только асфальтирование. Акцентирую внимание ответственных руководителей на комплексном подходе к благоустройству. То есть, когда улучшения происходят сразу по нескольким направлениям, а дворовое пространство преображается в целом», - отметил градоначальник.

Сейчас монтаж новых опор освещения в рамках программы формирования комфортной городской среды ведется во дворе по улице Свободы 4, 8.

Ранее Андрей Филатов поручил подчиненным найти возможность отремонтировать более 100 дворов, нуждающихся в обновлении, за два года.