На автомобильном мосту через Обь отремонтируют десять километров полотна

На автодорожном мосту через Обь в районе Сургута начались ремонтные работы, которые продлятся до октября. За 370 миллионов рублей там планируют отремонтировать десять километров полотна: с 48 километра по 51 километр и с 53 километра по 59 километр с подходами.

«В настоящее время на участках моста выполняется фрезерование старого покрытия. Работы ведутся в усиленном режиме. Движение транспорта осуществляется по одной полосе, установлены временные дорожные знаки. В соответствии с государственным контрактом работы на подходах к мосту должны быть завершены не позднее конца октября», - сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Дорожники должны уложить два слоя нового покрытия, укрепить обочины, заменить барьерное ограждение, нанести дорожную разметку. «При ремонте применяются новые технологии, в том числе «Новачип», позволяющая укладывать тонкие слои асфальтобетона по горячей технологии, обеспечивая надежное сцепление со старым покрытием. Также будут использованы стыковые ленты, которые позволят избежать разрушения покрытия в зоне стыка смежных полос асфальтобетона», - отметили в департаменте.

Отметим, что интенсивность движения транспорта на мосту достигает 20 тысяч автомобилей в сутки.