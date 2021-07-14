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​Люди стали адекватнее: сургутский росгвардеец рассказал о результатах ковид-рейдов

444 протокола составили на безмасочников в Сургуте

​Люди стали адекватнее: сургутский росгвардеец рассказал о результатах ковид-рейдов
Фото предоставлено администрацией Сургута

В торговых центрах и других общественных местах Сургута ежедневно проводятся профилактические рейды. Сотрудники Росгвардии и спасательного центра города следят за тем, соблюдают ли граждане масочный режим.

С начала введения ограничительных мер в городе составлено 444 протокола за нарушение масочного режима. 351 протокол рассмотрен городским судом. Вынесено 302 предупреждения и 24 штрафа. В основном, сумма штрафов составляет одну тысячу рублей. Но в этом квартале вынесен штраф на пять тысяч рублей и два – по 7,5 тысячи рублей. Цифры озвучил главный специалист МКУ «Сургутский спасательный центр» Юрий Нестеров.

Старший полицейский БП Сургутского МОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре» Денис Бахман рассказал, что в этом году с горожанами проведено почти 15 тысяч профилактических бесед, выявлено около 200 административных правонарушений.

«Сейчас стало меньше тех, кто не носит маски. Люди адекватно реагируют на просьбу надеть маску. Зачастую просто забывают надевать: кто-то по телефону разговаривал, забыл надеть. То есть – человеческий фактор. А когда видят нас и слышат просьбу надеть маску, сразу надевают. Не было таких тяжелых конфликтов», - рассказал росгвардеец.

По данным окружного управления Роспотребнадзора, в Сургуте растет заболеваемость коронавирусом. Ситуация может потребовать введение новых ограниченных мер.


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14 июля в 19:34, просмотров: 382, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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14 июля в 19:50
Им. Мазурина))))

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