В Сургуте избили уличного музыканта Женжеру из-за песни

В сквере «Молодежный» в Сургуте трое пьяных мужчин избили известного в городе уличного музыканта Владислава Женжеру. О происшествии рассказала супруга пострадавшего в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте».

По словам женщины, хулиганы напали на них вечером 12 июля: «Он играл на гитаре. К нам подошли трое пьяных мужчин, и один из них (в черной кофте и с собакой причем без намордника) начал оскорблять моего мужа за то, что ему не нравится песня, которую он поет. Затем мужчина кричал возле коляски, напугал ребенка, замахивался на меня и угрожал вырезать всю нашу семью. Мы с мужем понимая, что мужчина всего лишь пьян и не понимает, что делает, спокойно попросили остыть и идти домой. В ответ на это мужчина металлической цепью от поводка начал избивать моего мужа, в течение 2-х минут нанес около тридцати ударов по голове и туловищу. Потом, закончив избиение, угрожал мне, что если ещё раз меня или его увидит, и если я его буду фотографировать, то убьет нас».

После избиения музыканта доставили в трематологию. Супруга Владислава передала видео сотрудникам полиции. «В настоящее время ведется розыск, возбуждено уголовное дело. Мужчина скрылся вместе со своими приятелями. Задержать их не удалось. Просьба, кому что-либо известно о местонахождении преступника, сообщить в полицию», - попросила она.

Напомним, 15 июля прошлого года Владислава Женжеру задержала полиция за нарушение правил ковид-безопасности.