Разрушенный дворовой проезд на Кукуевицкого в Сургуте восстановят до 30 сентября

Жители Сургута пожаловались на разрушенный дворовой проезд после капитального ремонта на улице Григория Кукуевицкого, 10/4. По словам горожан, эта проблема не решается уже на протяжении двух месяцев.

«При проведении работ строителями был вскрыт и перекопан внутриквартальный асфальтированный проезд. Проложили какие-то коммуникации, а яму просто засыпали щебнем с песком и бросили! Никто не собирается ничего возвращать в первоначальное состояние! А ведь скоро зима! Требуем разобраться, принять меры и заасфальтировать перекопы», – пишет местный житель Владимир на портале «Твой Сургут».

В администрации города ответили, что реставрация будет проведена до 30 сентября.