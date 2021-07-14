Пассажира сняли с рейса «Новосибирск-Сургут» из-за нежелания надеть маску

Мужчину, который хотел вылететь из Новосибирска в Сургут, сняли с рейса из-за нежелания надевать маску. 31-летний пассажир наотрез отказался выполнять требования экипажа о соблюдении правил во время нестабильной эпидобстановки. Отмечается, что силовиков на место инцидента вызвали бортпроводники – с нарушителем договориться не получилось.

«Транспортные полицейские задержали правонарушителя и доставили в дежурную часть. В настоящее время он привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.6.1. (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и частью 6 ст. 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна)», – подчеркнула пресс-служба УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.