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Мужчине отказали в перелете в Сургут: он нарушал масочный режим на борту самолета

Пассажира сняли с рейса «Новосибирск-Сургут» из-за нежелания надеть маску

Мужчине отказали в перелете в Сургут: он нарушал масочный режим на борту самолета
фото: pixabay.com

Мужчину, который хотел вылететь из Новосибирска в Сургут, сняли с рейса из-за нежелания надевать маску. 31-летний пассажир наотрез отказался выполнять требования экипажа о соблюдении правил во время нестабильной эпидобстановки. Отмечается, что силовиков на место инцидента вызвали бортпроводники – с нарушителем договориться не получилось.

«Транспортные полицейские задержали правонарушителя и доставили в дежурную часть. В настоящее время он привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.6.1. (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и частью 6 ст. 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна)», – подчеркнула пресс-служба УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.


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Сегодня в 12:56, просмотров: 646, комментариев: 0
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