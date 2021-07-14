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​Ситуация ухудшается быстрыми темпами: Сургут на пороге введения новых ковид-запретов

Главный санврач Югры настаивает на введение ограничительных мероприятий в Сургуте из-за роста заболеваемости COVID-19

​Ситуация ухудшается быстрыми темпами: Сургут на пороге введения новых ковид-запретов
Фото: К. Шперлинг

В Сургуте в первую неделю июля рост заболеваемости коронавирусом составил 42 процента. По словам главы управления Роспотребнадзора по Югре Майи Соловьевой, ухудшающаяся ситуация требует введения в городе ограничительных мероприятий.

По ее словам, ситуация в Сургуте ухудшается быстрыми темпами. «Требует внимания и скорейшего введения ограничительных мероприятий развивающаяся ситуация в городе Сургуте», - заявила Соловьева на заседании оперативного штаба.

Она также отметила, что в Советскый район и Югорск, где ранее были введены ограничительные меры, продолжают занимать лидирующие позиции по росту заболеваемости на фоне высокой бытовой очаговости. «Однако динамика свидетельствует о том, что они выходят на плато», - отметила главный санврач региона.

В целом, в округе по результатам первой недели июля наблюдается некоторое снижение темпов прироста заболеваемости, а также уменьшение числа муниципалитетов с ростом заболеваемости.


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Сегодня в 09:54, просмотров: 775, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 10:12
Ситуация с пандемией оказалась отличным тестом. Где что работает, где не работает и то что работает но не так. Что управляется и что не управляет и выходит из-под контроля. А что на самом деле никогда никем и не контролировалось. Видны иллюзии начальства, старательно укрепляемые в нём подчинёнными - подхалимами. Настоящая норма оказалась в итоге чем-то неприличным, непристойным по сравнению с тем, что ещё вчера считалось отклонениями и извращениями. Такова жизнь. Многое стало явным. Системы контроля, институты которых настолько прогнили и расшатаны, что умудряются превратить самое благое начинание в свою противоположность. Проявились плюсы и минусы институтов, демократичных, свобод и прав. Люди эгоистичные, безответственные и просто уголовники, оказались в выигрышном положении перед законопослушными и ответственными. Всегда и бывает так. Понятно стало , насколько преувеличена степень управляемости на местах и насколько слабы центральные власти - и светские, и церковные, когда надо приказать что-то, что противоречит интересам или убеждениям локальных царьков и местных бояр. Проявилось, кто чего стоит. Банки, всеми силами уклоняющиеся от поддержки малого и микро бизнеса. Эт только в рекламе : пришел, на получи. Жизнь она другая. Не все что сказано «сахар» сладко на вкус.
Вот по большому счету, всех, кто мешает, от чиновников-оптимизаторов до политиков-модернизаторов, пусти в расход. Что б лишнего не болтали, с инициативами дурацкими не выходили. Так было б хорошо... Ни тебе заявлений и мнений дурацких. Суждения тоже не нужны. А то хорошо размышлять имея кубышку, не малую, тому кто от зарплаты до аванса кое как дотягивает. А кто и до пенсии не доживает. Получил пенсию, зарплату, оплатил коммуналку и все что связано с ней… И сиди на даче, у кого есть, выращивай овощи. Зима скоро, есть то надо. Ни пустых обещаний. О красивой жизни в 2025 году. О новых парках и дорогах, да мало ли о чем. А потом всё пройдёт и забудется. Как оно всегда и бывает. Уроды будут пропихивать своё, уродское, во всех сферах. Люди дела - выживать, едва-едва. И не все выживут. коронавирус...

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