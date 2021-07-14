Главный санврач Югры настаивает на введение ограничительных мероприятий в Сургуте из-за роста заболеваемости COVID-19

В Сургуте в первую неделю июля рост заболеваемости коронавирусом составил 42 процента. По словам главы управления Роспотребнадзора по Югре Майи Соловьевой, ухудшающаяся ситуация требует введения в городе ограничительных мероприятий.

По ее словам, ситуация в Сургуте ухудшается быстрыми темпами. «Требует внимания и скорейшего введения ограничительных мероприятий развивающаяся ситуация в городе Сургуте», - заявила Соловьева на заседании оперативного штаба.

Она также отметила, что в Советскый район и Югорск, где ранее были введены ограничительные меры, продолжают занимать лидирующие позиции по росту заболеваемости на фоне высокой бытовой очаговости. «Однако динамика свидетельствует о том, что они выходят на плато», - отметила главный санврач региона.

В целом, в округе по результатам первой недели июля наблюдается некоторое снижение темпов прироста заболеваемости, а также уменьшение числа муниципалитетов с ростом заболеваемости.