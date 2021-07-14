Главный санврач Югры настаивает на введение ограничительных мероприятий в Сургуте из-за роста заболеваемости COVID-19

В Сургуте в первую неделю июля рост заболеваемости коронавирусом составил 42 процента. По словам главы управления Роспотребнадзора по Югре Майи Соловьевой, ухудшающаяся ситуация требует введения в городе ограничительных мероприятий.
По ее словам, ситуация в Сургуте ухудшается быстрыми темпами. «Требует внимания и скорейшего введения ограничительных мероприятий развивающаяся ситуация в городе Сургуте», - заявила Соловьева на заседании оперативного штаба.
Она также отметила, что в Советскый район и Югорск, где ранее были введены ограничительные меры, продолжают занимать лидирующие позиции по росту заболеваемости на фоне высокой бытовой очаговости. «Однако динамика свидетельствует о том, что они выходят на плато», - отметила главный санврач региона.
В целом, в округе по результатам первой недели июля наблюдается некоторое снижение темпов прироста заболеваемости, а также уменьшение числа муниципалитетов с ростом заболеваемости.
Вот по большому счету, всех, кто мешает, от чиновников-оптимизаторов до политиков-модернизаторов, пусти в расход. Что б лишнего не болтали, с инициативами дурацкими не выходили. Так было б хорошо... Ни тебе заявлений и мнений дурацких. Суждения тоже не нужны. А то хорошо размышлять имея кубышку, не малую, тому кто от зарплаты до аванса кое как дотягивает. А кто и до пенсии не доживает. Получил пенсию, зарплату, оплатил коммуналку и все что связано с ней… И сиди на даче, у кого есть, выращивай овощи. Зима скоро, есть то надо. Ни пустых обещаний. О красивой жизни в 2025 году. О новых парках и дорогах, да мало ли о чем. А потом всё пройдёт и забудется. Как оно всегда и бывает. Уроды будут пропихивать своё, уродское, во всех сферах. Люди дела - выживать, едва-едва. И не все выживут. коронавирус...