Полицейские помогли потерявшемуся жителю Сургута выбраться из леса

В Сургутском районе полицейские помогли мужчине выбраться из леса. По сообщениям силовиков, 55-летний мужчина позвонил в ЕДДС и сообщил, что он потерялся и может находиться между городом и Белым Яром. Информация об инциденте была передана сотрудникам УМВД.

Полицейские начали поиски и поддерживали связь с сургутянином. Стоит отметить, что поиски проводили в ускоренном режиме, так как потерявшийся рассказал, что чувствует себя плохо. Однако до того, как телефон разрядился, горожанин успел связаться с силовиками по видеосвязи и показать, где находится.

После этого удалось установить, откуда шел сигнал телефона. Как оказалось, мужчина потерялся в районе 54 километра автодороги Сургут-Лянтор. По фотографиям получилось найти место, где находится сургутянин. Он вышел к полицейским, слушая сигналы сирен.

«Далее мужчину доставили в ОМВД России по Сургутскому району и передали волнующимся за него родственникам. Помощь медиков сургутянину не потребовалась», – прокомментировали в силовой структуре.