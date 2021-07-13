В Сургуте продолжается работа по демонтажу незаконной рекламы

В Сургуте демонтировали 21 из 29 незаконную рекламную конструкцию. По остальным билбордам идут работы. В мэрии города подчеркнули, что отличительной особенностью незаконных установок является отсутствие таблички с указанием места, номера разрешения и указанием эксплуатирующей организации.

«В октябре-ноябре департамент архитектуры и градостроительства заключил договор на установку более 400 рекламных конструкций, после чего стало ясно, какие из их незаконны, начались работы по их выявлению. Как правило, об этом сообщается в УМВД для опроса владельца, после чего отрабатывает статью 14.3 КоАП», – рассказал начальник отдела административного контроля контрольного управления Максим Салий.

Отмечается, что для юридических лиц за установку незаконной рекламы предусмотрен крупный штраф: от 500 тысяч до миллиона рублей.