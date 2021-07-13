Сургутяне продолжают жаловаться на разрушенные из-за стройки ливневку и дорожки

Проблему решили только наполовину. Сургутянка Татьяна вновь пожаловалась на разрушенные пешеходные дорожки и поврежденную ливневую канализацию в 32 микрорайоне. По мнению женщины, в этом виноваты рабочие, которые возводили учебное учреждение, а восстановлять порядок не стали.

«Все в прежнем состоянии! Строители красиво отчитались о сдаче школы, но «косяки» за собой оставили. И теперь все «наследство» в виде разобранных пешеходных дорожек (на стыке со стройкой), нарушенной ливневки останется «Лесопарковому хозяйству» города?!» – пишет местная жительница на портале «Твой Сургут».

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валугшкин ответил, что часть разрушений, все же, были ликвидированы – это подтвердил выезд представителей «Управления капитального строительства» и «Лесопаркового хозяйства».

«По результатам осмотра установлено, что подрядчик частично восстановил нарушенное благоустройство в границах производства работ, в том числе восстановил покрытие проезда на территории, прилегающей к дому по улице Университетская 29/2», – подчеркнул Валгушкин.

Реставрация покрытия тротуаров и ливневки, прилегающих к зеленой зоне, будет произведена подрядной организацией до 30 июля.