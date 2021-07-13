В Сургутском районе расследуют дело о самоубийстве мужчины

В Лянторе (Сургутский район) 35-летний мужчина покончил с собой. Его тело обнаружили рядом с территорией детского сада в седьмом микрорайоне. Инцидент произошел 12 июля, информация об этом впервые появилась в местном городском сообществе. Силовики считают, что причиной такого поступка могла стать любовная драма.

«В рамках проверки следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти, поводы, повлекшие решение о самостоятельном уходе из жизни, одним из которых могла быть ссора с девушкой, произошедшая накануне. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в СК Югры.