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Причиной обвала асфальта на улице Крылова стал разрушенный участок ливневой канализации

В администрации Сургута рассказали, почему обвалилось дорожное покрытие на улице Крылова

Причиной обвала асфальта на улице Крылова стал разрушенный участок ливневой канализации
фото: vk.com/publicadmsurgut86

Стала известна причина провала дорожного покрытия на улице Крылова. По сообщению представителей администрации Сургута, всему виной стал разрушенный участок ливневки, который смогли починить службы. Сейчас яму засыпали песком и щебнем и, как только «заплатка» усядется, начнется асфальтирование. Примерная дата начала реставрации: 13 июля.

«Ливневая канализация появилась в девяностые годы при строительстве дороги, однако полной замены участка не требуется – он в удовлетворительном состоянии, как и остальные коммунальные сети. Точная причина разрушения и сумма ущерба будут установлены позже», – рассказал начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства администрации города Алексей Кононенко.

Напомним, что инцидент произошел 9 июля. Дорожные службы отреагировали на проблему максимально быстро. На остальные работы по реставрации автомобильных путей, проводимых на другом участке улицы Крылова, обвал покрытия не повлиял.


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Сегодня в 15:24, просмотров: 208, комментариев: 0
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