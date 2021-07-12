В администрации Сургута рассказали, почему обвалилось дорожное покрытие на улице Крылова

Стала известна причина провала дорожного покрытия на улице Крылова. По сообщению представителей администрации Сургута, всему виной стал разрушенный участок ливневки, который смогли починить службы. Сейчас яму засыпали песком и щебнем и, как только «заплатка» усядется, начнется асфальтирование. Примерная дата начала реставрации: 13 июля.

«Ливневая канализация появилась в девяностые годы при строительстве дороги, однако полной замены участка не требуется – он в удовлетворительном состоянии, как и остальные коммунальные сети. Точная причина разрушения и сумма ущерба будут установлены позже», – рассказал начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства администрации города Алексей Кононенко.

Напомним, что инцидент произошел 9 июля. Дорожные службы отреагировали на проблему максимально быстро. На остальные работы по реставрации автомобильных путей, проводимых на другом участке улицы Крылова, обвал покрытия не повлиял.