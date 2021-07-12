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Пьяный сургутянин катался по городу на угнанном авто

В Сургуте поймали мужчину, который катался пьяным на ранее угнанном авто

Пьяный сургутянин катался по городу на угнанном авто

В Сургуте поймали мужчину, который после застолья угнал авто. Как выяснилось позже, горожанин ранее был лишен водительских прав.

Инцидент произошел на улице Губкина. Росгвардейцы, находившиеся в патруле, заметили проезжающий автомобиль марки ВАЗ-2111, который подходил под ранее полученную ориентировку. Транспорт пришлось остановить – силовики заблокировали проезд, злоумышленник вышел к ним со стороны водительского сидения. Как оказалось, никаких документов при себе у него на машину не было.

«На место происшествия был вызван экипаж ДПС. По прибытии сотрудников полиции было установлено, что водитель транспортного средства ранее уже был лишен водительских прав. За повторную езду в состоянии алкогольного опьянения и угон транспортного средства ему грозит уголовное наказание», – сообщили в пресс-службе Росгвардии Югры.


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12 июля в 14:11, просмотров: 1423, комментариев: 0
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